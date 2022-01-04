CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'daki yangının şüphelisi hakim karşısında
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Mahkeme dışından görüntüler Mahkeme içinden görüntüler Zandile Mafe'nin duruşma görüntüleri Avukat Luvuyo Godla'nın basın açıklaması CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu çatısında çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının şüphelisi 49 yaşındaki Zandile Christmas Mafe isimli kişi, Cape...
Mahkeme dışından görüntüler
Mahkeme içinden görüntüler
Zandile Mafe'nin duruşma görüntüleri
Avukat Luvuyo Godla'nın basın açıklaması CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu çatısında çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının şüphelisi 49 yaşındaki Zandile Christmas Mafe isimli kişi, Cape Town Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.