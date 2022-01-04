CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'daki yangının şüphelisi hakim karşısında

Mahkeme dışından görüntüler

Mahkeme içinden görüntüler

Zandile Mafe'nin duruşma görüntüleri

Avukat Luvuyo Godla'nın basın açıklaması CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu çatısında çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının şüphelisi 49 yaşındaki Zandile Christmas Mafe isimli kişi, Cape Town Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.