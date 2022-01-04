CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'daki yangının şüphelisi hakim karşısında - Haberler
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CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'daki yangının şüphelisi hakim karşısında

AA / Luqman Sayed - Haberler | Güncel

Mahkeme dışından görüntüler Mahkeme içinden görüntüler Zandile Mafe'nin duruşma görüntüleri Avukat Luvuyo Godla'nın basın açıklaması CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu çatısında çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının şüphelisi 49 yaşındaki Zandile Christmas Mafe isimli kişi, Cape...

Mahkeme dışından görüntüler

Mahkeme içinden görüntüler

Zandile Mafe'nin duruşma görüntüleri

Avukat Luvuyo Godla'nın basın açıklaması CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu çatısında çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının şüphelisi 49 yaşındaki Zandile Christmas Mafe isimli kişi, Cape Town Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'daki yangının şüphelisi hakim karşısında

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'daki yangının şüphelisi hakim karşısında

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'daki yangının şüphelisi hakim karşısında

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

AA / Luqman Sayed - Son Dakika Haberleri

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