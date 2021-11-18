Capcom'un geliştirdiği Pragmata'nın çıkış tarihi ertelendi

Video oyunu lansmanlarında gecikmeler yeni bir şey olmasa da, salgın sırasında her zamankinden daha da yaygın bir hale geldi. Cyberpunk 2077 gibi son 18 ay boyunca gecikmeleri önlemeye çalışan ve çabalayan bazıları bunun bedelini ödedi.

Pandemi bu noktada bir ümitle sona erecek olsa da, gecikmeler hala filtrelenerek devam ediyor. Pragmata, çıkış tarihi geri itilen en son oyundur. İlk olarak PS5'in ortaya çıkarma etkinliği sırasında Capcom tarafından gösterilen gizemli bilim kurgu oyunu, 2023'e kadar burada olmayacak. Başlangıçta gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanırken, birkaç ay önce yayınlanan bir fragman, Capcom'un bu tarihi 2023 olarak değiştirildi.

Pragmata'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Ekibimiz proje üzerinde çok çalışıyor, ancak bunun unutulmaz bir macera olmasını sağlamak için yayın penceresini 2023'e kaydırmaya karar verdik. Bu arada sizinle paylaşmak için yepyeni bir sanat eserimiz var. Sabrınız için teşekkürler."

PRAGMATA FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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