'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Koronavirüsten vefat eden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun ölümünün ardındanİç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan, Çapa'da 3 profesörün koronavirüsten vefat ettiğini iddia etmişti. Bu iddialarla ilgili konuşanİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Böyle bir vefat olayı yok" dedi.

3 PROFESÖRÜN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.