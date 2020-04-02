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Çapa Tıp Fakültesi, Mehmet Ziya, İstanbul, Güncel

'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

02.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:10
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı

Koronavirüsten vefat eden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun ölümünün ardındanİç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan, Çapa'da 3 profesörün koronavirüsten vefat ettiğini iddia etmişti. Bu iddialarla ilgili konuşanİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Böyle bir vefat olayı yok" dedi.

3 PROFESÖRÜN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te yayınlanan bir programa katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan Çapa Tıp Fakültesi'nden hayatını kaybeden 3 profesörün olduğunu ileri sürmüştü. Doktorlardan çok kayıpların olduğunu vurgulayan Mocan, "Çapa Tıp Fakültesinde koronadan bu üçüncü can kaybı. Hepsine Allah rahmet eylesin. Şimdiye kadar üç profesör hayatını kaybetti. Diğer doktorlarımızdan da çok kayıp var" demişti.

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