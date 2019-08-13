Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti dağıttı

13.08.2019 13:40

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurbanlık hayvanlar ve kurbanlık hayvanların kesilmesi

Togo'nun Sokode şehrinde dağıtılan kurban etleri

İhtiyaç sahibi ailelerin sırayla etlerini alması

Çocuklara şeker ve balon dağıtılması Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Togo'da 22 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Cansuyu Derneği, Togo'da başkent Lome ile Sokode şehrinde Türk halkının vekaletleriyle kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Ülkedeki 22 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefleyen Cansuyu Derneği görevlileri, zor durumdaki kişilere ulaşabilmek için şehirlerin en ücra noktalarına kadar gitti.

Kurban etlerinin en büyük bölümünün dağıtıldığı Sokode'de ulaşılan köylerde bayram dolayısıyla çocuklara oyuncak da dağıtıldı.

Kaynak: AA