Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı Salgın nedeniyle vaktini eşi Erkan Kolçak Köstendil ve yeni doğan bebeği Marsel ile evinde geçiren Cansu Tosun, babaannesinin koronavirüse yakalandığını söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

Yakın bir zamanda ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, sevenlerini dikkatli olması konusunda uyardı.

Sosyal medya hesabından düğünlerinde çekilen ve babaannesinin de olduğu fotoğrafı paylaşan başarılı oyuncu, takipçilerini de uyararak "Babaannem, dualarımız seninle güçlenip çıkacaksın inşallah hastaneden. Mesafenizi koruyun, maskenizi takın... Bazen bitmiş gitmiş gibi hissettiriyor bize biliyorum ama azalmadı çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs" dedi.

Kaynak: Hürriyet