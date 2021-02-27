Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Melis Sezen, çekimler esnasında çektirdikleri samimi bir pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Diziyi takip eden Seren Serengil ise fotoğrafı yayınlayarak Cansu Dere'ye tepki gösterdi.

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterini oynayan Cansu Dere, sosyal medya hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınladı.

"GÖZÜMDEN DÜŞME İSTERSEN"

Her ne kadar ikili dizide hiç anlaşamasa da setteki eğlenceli anları paylaşmayı ihmal etmiyor. İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise ilginç bir paylaşım yaptı. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, "Bence gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadelerini kullandı.

Melis Sezen, dizide Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin eşini elinden alıp evlenen kadını canlandırıyor.