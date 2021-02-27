Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı

27.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:16
Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Melis Sezen, çekimler esnasında çektirdikleri samimi bir pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Diziyi takip eden Seren Serengil ise fotoğrafı yayınlayarak Cansu Dere'ye tepki gösterdi.

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterini oynayan Cansu Dere, sosyal medya hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınladı.

"GÖZÜMDEN DÜŞME İSTERSEN"

Her ne kadar ikili dizide hiç anlaşamasa da setteki eğlenceli anları paylaşmayı ihmal etmiyor. İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise ilginç bir paylaşım yaptı. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, "Bence gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadelerini kullandı.

Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı

Melis Sezen, dizide Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin eşini elinden alıp evlenen kadını canlandırıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 10:15:57. #1.16#
title