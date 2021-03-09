Cansız bedenleri bulunan iki kardeşin son görüntüleri! Koşarak böyle ölüme gittiler
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Cansız bedenleri bulunan iki kardeşin son görüntüleri! Koşarak böyle ölüme gittiler

09.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:44

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu. Ölü bulunan çocukların inşaat alanına doğru yürüdüğü son görüntüler ortaya çıktı.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana gelen olayda Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİ SU DOLU BOŞLUKTA BULUNDU

Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Büyür ailesinin yaşadığı evin arkasında bulunan inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ AMA...

Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

İnşaat alanında ölü bulunan 2 çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 çocuk yürüyerek binanın arka tarafında bulunan inşaat alanına doğru yürüdükleri görünüyor.

Cansız bedenleri bulunan iki kardeşin son görüntüleri! Koşarak böyle ölüme gittiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
AİLENİN DE SUÇU YOK MU: Biri 4 yasında biri 8 yasında iki cocugu tek basına insan niye dışarı salar hele burası İstanbul aile için üzülüyorum ne yazık ki sizlerinde suçu var
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MS: ÇOK ZOR BİZİMDE EVLADIMIZ VAR ALLAH SABIR DAYANMA GÜCÜ VERSİN O ANNE VE BABAYA NE DESEM BİLMEMKİ. BÜYÜK BİR ACI ÇOK BÜYÜK.
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ALİ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNLEM ALMAYAN, ÖNCE İNSAN ÖNCE GÜVENLİK DEMEYEN, ''''BAŞKASINI RAHATSIZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR MUSUN'''' DEDİĞİM PLAKASIZ MOTOSİKLETLİNİN SALDIRISINA UĞRADIĞIM EMPATİSİZ İNSANLARIN YAŞADIĞI VE ARTIK BENİM UTANDIĞIM
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