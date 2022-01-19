Cansever "Çukur" ile müzikseverlerle buluştu

Söz ve müziği Cansever & Fatih Albayrak imzası taşıyan Çukur'un aranjesinde ise Osmancello ve Enço Rasimov imzası var. Erkan Nas yönetiminde çok farklı bir klibe imza atılan Cansever'in Çukur adlı şarkısı kısa sürede çok sevildi.

Vovo Media etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan Çukur video klibiyle de NetD youtube kanalında yayınlandı.

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