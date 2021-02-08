Cansever - Durdurun Dünyayı şarkı sözleri! | Çukur Efsun'un söylediği şarkının adı ne, kimin?

Show TV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği Çukur dizisinde, Yamaç'ın sevgilisi ve çocuğunun annesi Efsun, Çağatay'ın ölümünden sonra Kulkan'ın eline düştü! Kulkan'ın pavyona sattığı Efsun'un bu bölüm söylediği şarkı çok merak edildi!

CANSEVER - DURDURUN DÜNYATI ŞARKI SÖZLERİ

Durdurun dünyayı başım dönüyor

Felek halimize gülecek gibi

Sökün şu kalbimi alın yerinden

Gönül sevgiliden çekecek gibi

Bir yanım cehennem bir yanım cennet

Bir yanda yokluklar bir yanım hasret

Yaralı gönlümde koptu kıyamet

Durdurun dünyayı başım dönüyor

Dikenli yollarda yaya kalanlar

Sevginin sonunda aldatılanlar

Elleri koynunda dertli analar

Durdurun dünyayı başım dönüyor

Ağlamasın artık gözler kurusun

Bulanmasın akan sular durulsun

Kısacık ömrümde gülemiyorsam

Durdurun dünyayı başım dönüyor