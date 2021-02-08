Cansever - Durdurun Dünyayı şarkı sözleri! | Çukur Efsun'un söylediği şarkının adı ne, kimin?
Kulkan'ın eline düşmesinin ardından pavyonda şarkıcılığa başlayan Çukur'un Efsun karakterinin bu bölümde söylediği şarkı sosyal medyada merak edildi. İşte, Cansever - Durdurun Dünyayı şarkı Sözleri!
Show TV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği Çukur dizisinde, Yamaç'ın sevgilisi ve çocuğunun annesi Efsun, Çağatay'ın ölümünden sonra Kulkan'ın eline düştü! Kulkan'ın pavyona sattığı Efsun'un bu bölüm söylediği şarkı çok merak edildi!
CANSEVER - DURDURUN DÜNYATI ŞARKI SÖZLERİ
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Felek halimize gülecek gibi
Sökün şu kalbimi alın yerinden
Gönül sevgiliden çekecek gibi
Bir yanım cehennem bir yanım cennet
Bir yanda yokluklar bir yanım hasret
Yaralı gönlümde koptu kıyamet
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Dikenli yollarda yaya kalanlar
Sevginin sonunda aldatılanlar
Elleri koynunda dertli analar
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Ağlamasın artık gözler kurusun
Bulanmasın akan sular durulsun
Kısacık ömrümde gülemiyorsam
Durdurun dünyayı başım dönüyor