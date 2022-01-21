Cansever - Çukur şarkı sözleri! Çukur sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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Cansever - Çukur şarkı sözleri! Çukur sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Cansever - Çukur şarkı sözleri! Çukur sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Cansever'in yeni şarkısı Çukur geçtiğimiz gün çıktı. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 14 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Cansever - Çukur şarkı sözleri! Çukur sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Cansever - Çukur şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Cansever & Fatih Albayrak ikilisine aittir.

CANSEVER - ÇUKUR ŞARKI SÖZLERİ

Mutluluğu verin aratmayın gölgelerin çoğaldığı taraftayım

Yeter bu kalbi daha kanatmayın siz düzlükte ben ise çukurdayım.

-----

Hep beni haksız buldunuz

Karanlıklarda unuttunuz

Görmemez duymamazdan gelip sevmeye yasaklar koydunuz

-----

Mutluluğu verin aratmayın gölgelerin çoğaldığı taraftayım

Yeter bu kalbi daha kanatmayın siz düzlükte ben ise çukurdayım.

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Şarkı Sözü, Gündem, Haber

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