Cansever - Çukur şarkı sözleri! Çukur sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Cansever'in yeni şarkısı Çukur geçtiğimiz gün çıktı. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 14 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Cansever - Çukur şarkı sözleri! Çukur sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...
Cansever - Çukur şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Cansever & Fatih Albayrak ikilisine aittir.
CANSEVER - ÇUKUR ŞARKI SÖZLERİ
Mutluluğu verin aratmayın gölgelerin çoğaldığı taraftayım
Yeter bu kalbi daha kanatmayın siz düzlükte ben ise çukurdayım.
-----
Hep beni haksız buldunuz
Karanlıklarda unuttunuz
Görmemez duymamazdan gelip sevmeye yasaklar koydunuz
-----
Mutluluğu verin aratmayın gölgelerin çoğaldığı taraftayım
Yeter bu kalbi daha kanatmayın siz düzlükte ben ise çukurdayım.