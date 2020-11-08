Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı
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Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı

08.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.11.2020 11:17

CNN International'da seçim programında yer alan bir yorumcu canlı yayında Joe Biden'ın ABD'deki başkanlık seçimlerini kazandığını öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

CNN International'da siyaset programında bulunan yorumcu canlı yayında, "Artık ebeveyn olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakter önemli demek artık daha kolay, doğruyu söylemek önemli. İyi bir insan olmak önemli. Artık bir sürü insanın işi daha kolay" dedi.

"MÜSLÜMANSANIZ, BAŞKANIN SİZİ İSTEMEMESİNDEN KORKMANIZA GEREK YOK"

Yorumcu sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Eğer Müslümansanız başkanın sizi istememesinden korkmanıza gerek yok. Eğer göçmenseniz, bebeğinizin alınmasından ya da kovulmaktan korkmanıza gerek yok. Ya da kovulmaktan korkmanıza gerek yok. Bu acı çeken bir sürü kişinin içini rahatlatacak. 'Nefes alamıyorum' sadece Floyd değildi. Böyle hisseden bir sürü kişi vardı"

Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı
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