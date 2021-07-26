Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı
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Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mısır'da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı.

Mısır'da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı.

Mısır'da bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında muhabire motosiklet çarptı. Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürürken, kazada hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi.

Motosiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi.

(İHA)

Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada
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