Canlı Yayında Tuğba Yurt'un kafasına tabela düştü!
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Canlı Yayında Tuğba Yurt'un kafasına tabela düştü!

Best FM'de ki programlarıyla dikkatleri çeken Yasemin Şefik, geçtiğimiz günlerde Hakuna uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayına Tuğba Yurt konuk oldu.

12.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:25
Canlı Yayında Tuğba Yurt'un kafasına tabela düştü!

Yeni şarkısı "Vur Kaç" hakkında olumlu dönüşler alan sanatçının başına bakın ne geldi;

Sohbet sırasında duvarda duran tabelanın bir anda düşmesiyle kısa süreli bir şok yaşayan Tuğba Yurt ve Yasemin Şefik'in kahkaha dolu videosu sosyal medya üzerinde izlenme ve yorum yağmuruna tutuldu.

'DEN KAHKAHA DOLU YORUM!

Bir çok ünlünün de kahkahalı emojilerinin bulunduğu videoda, 'in "Vurkaç taktiğiyle şarkı yapmak nedir ama" yorumuna Tuğba Yurt; "Şarkıyı yaptım her gittiğim yerde de uyguluyorum böyle" cevabını verdi.

Kaynak: Bültenler
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