Canlı yayında tarihe geçen an! Ukraynalı kadın gazeteci, evinin bombalandığını görünce şoka uğradı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, ülkeden tarihe geçecek görüntüler geliyor. Ukraynalı gazeteci Olga Malchevska'nın canlı yayında evinin bombalandığına tanık olması ise izleyenlerin yüreğini parçaladı.

YORUM YAPTIĞI SIRADA FARK ETTİ

Malchevska, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Kiev'den gelen görüntü ve videolar üzerinden konuşurken, yorum yapması istenen görüntülerden birinin kendi evi olduğunu gördü.

"GÖRÜNTÜDEKİ BENİM EVİM"

Malchevska "Dün sabah stüdyoya gelme konusunda anlaştığımızda, Sabah 3'te evimin bombalandığını öğreneceğimi hayal bile edemezdim" ifadelerini kullandı. Ardından kısa süreli duraklayarak "Herkesin gördüğü o görüntü şu an tam anlamıyla benim evim" dedi.

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