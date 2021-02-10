Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi
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Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi

10.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:06
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi

49 yaşındaki 4 torun sahibi kadın, kendisinden 15 yaş küçük evli adama kaçtı. 3 ay sonra Müge Anlı'nın programında bulunan kadın, canlı yayına telefonla bağlanarak "Aşık oldum kaçtım" dedi. Canlı yayında kaçtığı adamın eşine de tepki gösteren kadın, "Kocana iyi baksaydın" diyerek ağızları açık bıraktı.

Ordu Ünye'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kayıplara karıştı. Çok sevdiğini söylediği karısına bir türlü ulaşamayan Davut Kıranlı, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu.

KENDİSİNDEN 15 YAŞ KÜÇÜK ADAMA KAÇTI

Gözü yaşlı eş Davut Kıranlı, traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu Muammer Cambaz'ın karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik Muammer Cambaz, kaçırdığı söylenen Sevgi Kıranlı'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı. Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan Davut Kıranlı'ya Müge Anlı, Sevgi Kıranlı'nın bulunduğu haberini verdi. Canlı yayına bağlanan kayıp eş Sevgi Kıranlı, "Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım" açıklamasını yaptı.

"KOCANA İYİ BAKIP KAÇIRTMASAYDIN"

Bu sırada birlikte kaçtığı Muammer Cambaz'ın eşi de Müge Anlı stüdyosundaydı. Sevgi Kıranlı, eşini elinden aldığı kadına "Kocana iyi baksaydın da kaçırtmasaydın" diyerek şoke etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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