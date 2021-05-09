Canlı yayında sinkaflı küfür eden başkan, sosyal medyanın gündemine oturdu
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Canlı yayında sinkaflı küfür eden başkan, sosyal medyanın gündemine oturdu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Kanal Fırat'ın canlı yayınında Elazığ'ın sorunlarını tartışan konuklar, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman'ın sinkaflı sözleri sonrası ne yapacaklarını şaşırdı. Kısa sürede yayılan video, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Elazığ'ın sorunlarının konuşulduğu Kanal Fırat canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Elazığ'la ilgili sorunları anlatan ve durumun kötü olduğundan bahseden Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman, ağzından kaçırdığı küfürle sosyal medyada gündem oldu.

KONUKLAR KENDİNİ ZOR TUTTU

Elazığ'ın sorunlarını anlatan Şevket Toraman, "Başkanım Elazığ y..... yemiş. Elazığ şu an bitmiş" ifadelerini kullanmasının ardından Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, gülmemek için kendini zor tuttu. Diğer konuklar da ne yapacağı şaşırdı.

Canlı yayında sinkaflı küfür eden başkan, sosyal medyanın gündemine oturdu
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Servet Uzun
Haberler.com
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