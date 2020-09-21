Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı
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Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı

15 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'den acı haber geldi. Müge Anlı, bugün yayınlanan programında Çelikten'in ormanlık bir alan ölü bulunduğunu açıkladı. Kızının ölüm haberiyle yıkılan anne ise canlı yayında ağıt yakıp gözyaşı döktü.

Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı
21.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:06

Leyla Çelikten, 30 yaşındaki iki çocuk annesi kızı Duygu Çelikten'in kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Emniyet güçleriyle işbirliği yapan Anlı ise olayı incelemeye aldı. 15 gündür haber alınmayan genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Evladının ölüm haberiyle yıkılan acılı anne ise canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bugün yayınlanan programında Duygu Çelikten ile acı haberi veren Müge Anlı, genç kadının sırtından ve ya tarafından bıçak darbeleri aldığını söyledi. Yapılan kısa süreli çalışmada Çelikten'in yaklaşık 10 gündür ölü olduğu düşünülüyor.

Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı

DAKİKALARCA AĞIT YAKTI

Çelikten'in üzerinde bulunan altınların dahi çıkarılmadığını söyleyen Anlı, cesedin taşlarla kapatıldığını söyledi. Yayından önce kızının acı haberini alan anne Filiz Çelikten, canlı yayında ağıt yakıp gözyaşı döktü. Dakikalarca gözyaşı döken acılı anne, kızının katilinin bulunması için yardım istedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın programına konuk olan anne Filiz Çelikten, kızının kaçırdığını söylemişti. Anne, kızının fatura ödemek için dışarı çıktığını, dönüşte komşusunun kızlarını zorla arabaya bindirerek kaçırdığını duyduklarını söylemişti. Duygu Çelikten'in birlikte yaşadığı Veli tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

Kaynak: Haberler.com

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