Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı Konuk olduğu canlı yayında hükümetin koronavirüs salgınına ilişkin kararlarını eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlık konusunda Bilim Kurulu ne karar veriyorsa ona uyacaktınız. Alınan kararlara uyulmadı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV ekranlarındaki Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede hükümetin almış olduğu kararları eleştiren Kılıçdaroğlu, "Stratejinin üç ayaklı olmalıydı. Sağlık konusunda Bilim Kurulu ne karar veriyorsa ona uyacaktınız.Alınan kararlara uyulmadı. Evde kal dendi, sonra herkes evde kalsın diye bir kampanya başlatıldı. Evde tut kampanyası açılması gerekiyordu. Bu kampanyanın getirdiği bir şey oldu. Çok sayıda kişi işsiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Başlangıçta vatandaşlara 65 yaş ve üstü sokağa çıkmasın dendi. Bu yanlıştı. 65 yaş ve üstü kişiler evden çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak işini yapacak eve gelince zaten bulaştıracak. Bu akıl dışı uygulamaları anlamak mümkün değil. Mecbur çıkacak insanlar sokağa. Evine ekmek getirecek. Evinizde kalın biz halledeceğiz denmeliydi, bunlar denmedi.

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI"

Sadece Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatılan iş yeri sayısı 144 bin 690.Sizin en azından 3 ay ya da bu iş sona erdikten sonra, burada çalışan işçilerin asgari ücretlerini ben ödeyeceğim denilmeliydi. İşsizilik fonunda 130 milyar lira para var. Gündelikçi kadınlar var evlere gidiyorlar, bunlar için önlem alın dedik. Hiçbir önlem alınmadı.

"BUNLAR YAPILSAYDI DAHA İYİ TABLO ORTAYA ÇIKARDI"

Kapatılan iş yerleri için de senin 3 ay kiranı ben ödeyeceğim denmeliydi. Dolayısıyla kişi evine rahat kapanabilirdi. Bunlar yapılmadı, bunlar yapılabilseydi daha iyi bir tablo ortaya çıkacaktı.

BAĞIŞ TARTIŞMALARI

Çağrı yaptım, ekonomik sosyal konseyi toplayın dedim. Yardım kanunu ayrı. Belediye kanunu ayrı. Belediyelerin hizmetleri var, hizmetlerden biri de bağışlardır. Belediye kanunlarında yer alıyor, bağışları alma yükümlülüğü var. Belediye hizmet yapar, bu belediyenin görevidir. Her belde başkanı kendi sınırları içerisinde huzurlu insanları görmek ister. Bunu sadece CHP'li belediyeler için söylüyor aslında. AKP'li belediyeler de yapıyor. Birisi gelip yardım yapmak istiyorsa, ararım belediyeyi yardım yapmak istiyorum derim."