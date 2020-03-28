Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler
Koronavirüs, Karantina, Kendirli, Güncel

Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı

Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Rize'nin Kendirli Beldesi'nde yayın yapan muhabir, sokak köpeğinin onunla oynaması üzerine zor anlar yaşadı.

28.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:33
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı

Önceki gün koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nden yeni bir yazılı açıklama yapıldı. Koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek amacıyla, Rize'nin Kendirli Beldesi ve burayla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri karantina altına alındı. Bölgedeki durumu canlı yayında aktarmak isteyen muhabir ile oyun oynamak isteyen sokak köpeğinin dikkat çeken anlar kameralarca kaydedildi.

KADRAJDAN ÇIKTI

Kendirli'den canlı yayına bağlanan muhabir, ilk olarak karantina sebebiyle boş kalan sokakları gösterdi. Süreçle ilgili diğer bilgileri aktarmak üzere olduğunda ise yanına gelen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı. Muhabirle oyun oynamak isteyen köpek, yayının devam etmesini zorlaştırdı. Muhabir, bir süre sonra kadrajdan çıktı.

''HER ŞEY, VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN''

Rize Valiliği'nden karantina altına alınan bölgelerle ilgili bir açıklama yapıldı. Rize'de ve ülkenin her köşesinde olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verildiğinin altı çizilen açıklamada,İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi ve politikaları doğrultusunda hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşların bu hastalıktan en az etkilenmesi için birtakım tedbirler alındığı vurgulandı. Sokağa çıkışlara getirilen kısıtlama ile ilgili olaraksa, "Bilmenizi isteriz ki bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız." ifadesine yer verildi.

MUHTARLARA TAKİP GÖREVİ

Açıklamanın bir bölümünde, muhtarlara büyük iş düştüğüne dikkat çekildi. Vatandaşlardan koronavirüs belirtileri gösterenlerin muhtar takibinde i İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirileceği belirtildi.

EV EV KONTROL YAPILACAK

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, sağlık personellerinin; vatandaşların evlerinde uygun olduğu zaman diliminde kontrol edileceği de bildirildi.

''BÜTÜN İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK''

Evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşların gereksinimleri 155, 156 ve 112 nolu telefonlardan tedarik edilecek. Bununla ilgili açıklamada, ''Aramalar sonrasında Vefa Sosyal Destek elemanlarınca ihtiyaçlar derhal karşılanacaktır. Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de muhtarlarımız tarafından hemen beldedeki sağlık görevlilerine veya 112'ye bildirilecektir. Belde ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile beldeye insani ihtiyaçları getiren kişi veya kurumların beldeye kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır." sözleri yer aldı.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Funda Arar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Akif Üstündağ Malcolm Thomas Milli Basketbolcu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 14:03:47. #1.14#
title