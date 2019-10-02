Canlı yayında evli adamla birlikte olduğunu söyleyen izleyicinin anlatıkları sunucunun ağzını açık bıraktı

02.10.2019 15:27

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin yıllardır yaşadığı yasak aşkı itiraf etmesi ve yaşadıklarını anlatması izleyicileri ve sunucu Nur Viral'ı şaşkına çevirdi.

"EVLİ ADAMLA BİRLİKTEYİM, KARISININ AKRABALARIYLA BİLE TANIŞTIM"

Evli bir adamla imam nikahı kıyarak 5-6 yıldır birlikte olduğunu anlatan kadın izleyici, gözyaşları içinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evli adamla birlikteyim ve kandırıldığımı yıllar sonra farkına vardım. Bırakamıyorum çünkü beni avucunun içine aldı. Evim vardı, evimi ipotek ettirdi. Bütün çevresi ve arkadaşlarıyla beni tanıştırdı. Karısının akrabalarıyla bile tanıştırdı. Öyle bir kumpasın içine girdim ki anlatamam. Karısının kardeşi bile bana "Yenge" diyerek evimde kalıyordu. Karısı da benim farkımda ama bilmemezlikten geliyor. Arada bir mesajları falan yakalayınca tehdit alıyorum. Birlikte olduğum kişiye 'Ya beni bitir ya onu bitir' diyorum. Bu olay benim hem vicdanımı hem insanlığımı sorguluyor."

"SEVGİLİMİN BOŞANMASINI DA İSTEMİYORUM"

Sunucunun 'Aynısı size yapılsa ne olurdu?' sorusu üzerine sözlerine devam eden izleyici "Tabi ki de kızardım ama eşinin nasıl bir insan olduğunu bilen bir insan. Bunu yıllardır biliyor. Eşinin çocukları için bu duruma katlandığını düşünüyorum. Kadın 5 senedir eşinin hayatında olduğumu biliyor. Birlikte olduğum adamda beni tehdit ediyor ben de onu tehdit ediyorum. O bana 'Seni seviyorum, nefes aldığım sürece benim hayatımda olacaksın' diyor. Ben çocukları olduğu için boşanmalarını da istemiyorum. Hayatımda netlik ve adalet istiyorum. Çevremden, ailemden kaçar oldum intiharın eşiğine bile geldim." dedi.

"EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE NEDEN BIRAKMADIN"

Kadın izleyicinin anlattıklarını şaşkınlıkla dinleyen sunucu Nur Viral ise, "Biz yıllardır bunları anlatıyoruz. Ey kadın aslında sen kendini mağdur ediyorsun. Evli olduğunu öğrendiğin an neden bırakmadın." diyerek kadın izleyiciye tepki gösterdi.