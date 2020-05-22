Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti Akit TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programdaki isimlerden Ali İhsan Karahasanoğlu'nun kendisine sesini yükselterek konuşması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akit TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 28 Şubat döneminde başörtülülere yapılanlarla bugün Şehir Üniversitesi'ne yapılanların aynı olduğunu savunan Davutoğlu, Ali İhsan Karahasanoğlu ile sert bir tartışmaya tutuştu.

"ALLAH'TAN KORKUN"

Bu karşılaştırmanın yanlış olduğunu belirten Karahasanoğlu, canlı yayında Davutoğlu'na sesini yükselterek konuşmaya başladı. Karahasanoğlu'nun bu üslubundan rahatsız olduğu gözlenen Davutoğlu, "Misafire bir soru bir kere sorulur. Aynı teraneyi beş kere tekrar ederek saygısızlık yapılır mı? Bazı şeyleri Doğu Perinçek'le işbirliği yapanlara sorun. Ben burada CHP'nin avukatı değilim, hiç olmadım, hayatım CHP zihniyeti ile mücadele ile geçti. Siz de AK Parti'nin avukatı değilsiniz. Yanlışlıkların avukatlığını yapmayın. Allah'tan korkun" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

İkili arasındaki bu tartışma sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Davutoğlu taraftarları Karahasanoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.