Canlı yayında Cübbeli Ahmet ile İsmail Saymaz arasında gerginlik!

25.08.2019 11:21

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile gazeteci İsmail Saymaz Haber Global ekranlarında karşı karşıya geldi. Türkiye'de tarikat yapılanmalarının tartışıldığı programda Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Tarikat değil holding, başındakiler CEO, müritler de müşteridir" demesi üzerine tartışma başladı.

CÜBBELİ ÇOK SİNİRLENDİ

Saymaz'ın "Vuslat Derneği nedense onun reklamının yapıldığı televizyon kanalına (Lalegül TV) 120 bin lira reklam parası ödüyor" sözleri ortalığı gerdi. Cübbeli Ahmet programı terk etmek istedi.

"BU PROGRAM BÖYLE DEVAM ETMEZ, ŞEKERİM FIRLADI"

Saymaz'ın sorusuna sinirlenen Cübbeli Ahmet, "Bize reklam verenin yaptığı yanlışlığının bize bir bağı olur mu? Ben Bunları Murat Ağırel'in Halk TV'deki programında anlattım. Bunu her hafta Murat anlatıyor. O zaman onu izlesinler sen niye çıktın karşıma. Bu program böyle devam etmez, ben müsaade isteyeyim. Şekerim fırladı. Murat Ağırel'in dosyalarını almış gelmiş, her hafta Halk TV'de konuşuyor bunları. Murat Ağırel'in papağanı bu" dedi.