Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, katıldığı canlı yayın sırasında cama çıkıp öğrencilere el salladı. Rektörün el salladığını gören öğrenciler hep bir ağızdan Bulu'yu yuhaladı.

3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Rektörlüğü'ne atandıktan sonra öğrenci, öğretim üyeleri ve mezunların tepkileriyle karşılaşan Prof. Dr. Melih Bulu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

EL SALLAYINCA YUHALADILAR

Karşılıklı sohbet sırasında Özdemir'in "Hocam bu iş nasıl olacak? Şu anda bahçeden yüksek bir ses geliyor kalabalık bir öğrenci grubundan. Sizi protesto ediyorlar" sözleri üzerine Bulu, "Evet. Onlara birazdan el sallayacağım" dedi. Özdemir'in yayın sırasında el sallamasını rica etmesi üzerine Bulu, yayın sırasında bahçede kendisini protesto eden öğrencilere el salladı. Bahçedeki kalabalıktan o anlarda yuhalama sesleri yükseldi.

MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı. Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Dr. Bulu 2009'da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.