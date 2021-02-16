Canlı yayında "13 kişi öldü diye ulusal yas ilan edilmez" diyen Perinçek'in gülmesi dikkat çekti
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Canlı yayında "13 kişi öldü diye ulusal yas ilan edilmez" diyen Perinçek'in gülmesi dikkat çekti

16.02.2021 09:14 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:08

Habertürk ekranlarında yayınlanan programda Gara şehitleri için ulusal yas ilan edilip edilmemesi gerektiği masaya yatırıldı. Konuyla ilgili "13 kişi öldü diye ulusal yas ilan edilmez" diyen Perinçek'in bu sözlerinin devamında gülmesi dikkat çekti.

Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen 'Açık ve Net' programında Gara şehitleri konuşuldu. Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri ise adeta yayına damga vurdu.

Terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın konu edildiği yayında, yaşanan acı olay nedeniyle ulusal yas ilan edilip edilmemesi konuşuldu. Moderatörün "Ulusal yas ilan edilmesi fikrine ne diyorsunuz?" sorusuna konuklardan birisi, "Benim buna bir itirazım olmaz. Olacaksa olur. Yasal mevzuat neyse odur" sözleriyle yanıt verdi.

"HER 13 KİŞİ ÖLDÜĞÜNDE YAS İLAN EDİLMEZ"

Bu noktada araya giren Doğu Perinçek ise "Her 13 kişi öldüğünde ulusal yas ilan edilmez." diyerek duruma tepki gösterdi. Perinçek'in bu sözleri söyledikten sonra gülmesi ise izleyicilerin dikkatini çekti.

Canlı yayında '13 kişi öldü diye ulusal yas ilan edilmez' diyen Perinçek'in gülmesi dikkat çekti
Haber Yorumları (15)
İLGİNÇ: bu adamın geçmişi zaten ortada. ne diye haber kanallarına çıkıyo anlamış değilim.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
DAMLA: ADAMIM ZANNEDİYOR AMA DEĞİL VİCDANSIZ
Yayından Kaldır
DEREN: Evlat Senin olmayınca gülersin tabii. Hayat size güzel doğu perinçek bir ordasın bir burdasın. düne kadar apoyla halay çekiyordun boy boy fotoğrafların medyada geziyordu.
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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