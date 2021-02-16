Canlı yayında "13 kişi öldü diye ulusal yas ilan edilmez" diyen Perinçek'in gülmesi dikkat çekti

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Habertürk ekranlarında yayınlanan programda Gara şehitleri için ulusal yas ilan edilip edilmemesi gerektiği masaya yatırıldı. Konuyla ilgili "13 kişi öldü diye ulusal yas ilan edilmez" diyen Perinçek'in bu sözlerinin devamında gülmesi dikkat çekti.

Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen 'Açık ve Net' programında Gara şehitleri konuşuldu. Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri ise adeta yayına damga vurdu.

Terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın konu edildiği yayında, yaşanan acı olay nedeniyle ulusal yas ilan edilip edilmemesi konuşuldu. Moderatörün "Ulusal yas ilan edilmesi fikrine ne diyorsunuz?" sorusuna konuklardan birisi, "Benim buna bir itirazım olmaz. Olacaksa olur. Yasal mevzuat neyse odur" sözleriyle yanıt verdi.

"HER 13 KİŞİ ÖLDÜĞÜNDE YAS İLAN EDİLMEZ"

Bu noktada araya giren Doğu Perinçek ise "Her 13 kişi öldüğünde ulusal yas ilan edilmez." diyerek duruma tepki gösterdi. Perinçek'in bu sözleri söyledikten sonra gülmesi ise izleyicilerin dikkatini çekti.