Canlı yayına damga vuran İbrahim Tatlıses diyaloğu: Prostat ilişkiye engel mi?

Flash TV'den olaylı şekilde ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden yayınlarına devam eden Al Sana Haber programında ilginç bir İbrahim Tatlıses diyaloğu yaşandı. Bahar Candan, İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunun verildiği haberini izlerken "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? Prostat ne demek?" dedi.

"PROTASTAT İLİŞKİYE ENGEL MİDİR?"

Nihat Doğan ise bu konuşmanın üzerine "Prostat ilişkiye engel midir? İbrahim abi kaç yaşına geldin gel ben seni umreye götüreyim umre yapalım" dedi.

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