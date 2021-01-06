"Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı
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"Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı

06.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:09

Uçankuş TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökçe isimli kadın mehdilik iddiasında bulundu. Kadın programda, kadınların İslam'da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savunurken, bu sözler Sevda Türküsev'i çileden çıkardı. Türküsev, "Cahiliye adetlerinden bahsediyorsunuz cahilce konuşuyorsunuz" dedi. Tartışmanın ardından programa ara verildi.

Uçankuş TV'de yayınlanan 'Canlı Masa' programına katılan Gökçen isimli bir kadın, kendisinin 'mehdi' olduğunu öne sürdü ve İslamiyet hakkında yorumlar yaptı. Youtube üzerinden videolar paylaşan kadının, "İslam'ın yaşanışı cahiliye adetleridir" demesi tepki topladı.

"CAHİLCE KONUŞUYORSUNUZ"

Gökçen isimli kadın sözlerinin devamında da kadınların İslam'da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savundu. Bu sözlerin üzerine çileden çıkan Sevda Türküsev, "Cahiliye adetlerinden bahsediyorsunuz cahilce konuşuyorsunuz" dedi.

"HADDİNİ BİL"

İkili arasında bu sözlerden sonra kavga çıktı. Türküsev, "Haddini bil" derken, Gökçen isimli kadın da "Mahkemeye ver" dedi. İkilinin kavgası bitmeyince programa ara verildi. Reklam dönüşünde, 'mehdi' iddiasıyla ortaya çıkan kadın stüdyoda yer almadı.

'Ben Mehdiyim' diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı
Haber Yorumları (21)
BUDA ONLARDAN BİRİ: Peygamber Efendimiz buyuruyorki ahir zamanda sahte mehdiler zuhur edecek ama mehdi benim soyumdan gelecek o mehdiliğini ilan edince karda sürünerekte olsa ona uyun bunlar haddini bilmez dinsizin önde gidenleri kadınların başını örtme ayetleri kuranda mevcutdur zaten iman etmiş kişi bunu yaparki kurtuluşa ersinler nur süresi 24/31 ahzap süresi 33/59 bakabilirler bunlar neyin kafasını yaşıyor
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PLATON: Sokaktan hastalari bulup programina cikartip populer olma cabasi. Hepsi cahil cuhella insanlar
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112: Çin faz 3''ü için güzel bir aday. .
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