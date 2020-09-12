Sosyal medyada canlı yayın açıp, kamu görevlilerine hakaret eden şahıs tutuklandı Ardahan'da bir şahıs, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kaymakam, emniyet müdürü ve yargı mensubu başta olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi hakkında tehdit ve hakaret içeren ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sosyal medyadan yaptığı canlı yayında ilçede görev yapan kamu görevlilerine hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf eden S.K., tutuklandı. Göle'de yaşayan S.K., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı 1 saatlik canlı yayında, ilçede görev yapan üst düzey kamu görevlilerine ağır itham, hakaret ve tehditte bulundu. Göle ilçesinin önceki kaymakamı, mevcut emniyet müdürü, yargı, Nüfus Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü mensuplarına yönelik söylemleri nedeniyle, şüpheli S.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K.'nin paylaşımlarını incelemeye aldı. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Hakkında yakalama kararı çıkarılan S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'sosyal medya üzerinden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek, yargı ve emniyet mensuplarına, mülki idare amirlerine aleni olarak hakaret etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: DHA