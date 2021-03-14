Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi

TV 100'de Hande Özdemir'in sunduğu 'Şimdi Konuşalım' programının konukları bu haftaki CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ve LDP eski Genel Başkanı Cem Toker oldu.

"PAPAZ MISINIZ?" YANITI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Canlı yayında parlementer sistem konuşulurken söze giren CHP 24. Dönem Ali Özgündüz, "CHP'yi mi tartışıyoruz?" sözlerine Tacettin Kutay, "Size ne beyefendi ne konuşacağımdan. Size günah mı çıkartıyorum? Papaz mısınız siz?" şeklinde tepki verdi.

"BİLMEM NEYİNİ DİYECEĞİM DE"

CHP'li Özgündüz, Kutay'ın sözlerine, "Papamızın şimdi bilmem neyi diyeceğim de... Konuşturma şimdi beni" dedi. Tacettin Kutay da "Her hafta beni nereden buluyor bunlar ya" diyerek Özgündüz'ün sözlerine sert çıktı.

Ali Özgündüz, "Karşıma bu tür adamları çıkarmayın. Benim dengim olan siyasetçi çıkartın diye ısrarla söyledim. Sizin derdiniz CHP'yi tartışmaksa, ben müsaade alayım siz tartışın kendi başınıza " diyerek programın sunucusu Hande Özdemir'e seslendi.

BİRİNCİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuya dahil olan AK Partili Mücahit Birinci, "Bu nasıl tavır ya! Benim karşıma bu tür adamları çıkarmayın... Nasıl tavır? Siz kim oluyorsunuz?" diyerek CHP'li Özgündüz'e tepki gösterdi.

KENDİNİ DON KİŞOT YAPTI

Tacettin Kutay'ın "Ya bir dahaki seçimde vekil olmak istiyor, vekil yapmadılar. O yüzden kendini Don Kişot yaptı" sözlerine Ali Özgündüz, "Bu adama müdahale edin. Böyle hadsiz insanlarla beni muhatap etmeyin" yanıtını verdi.

YAYINA TEKRAR BAĞLANMADI

Yaşanan tartışmanın ardından programın sunucusu Hande Özdemir, canlı yayına ara verdi. CHP'li Özgündüz, reklam arasının ardından yayına tekrar bağlanmadı.