İnsanlar ve robotlar arasında bir savaş yaşanıp yaşanmayacağı, artık bilim kurgu filmlerinden çıkarak dünyanın gündem maddelerinden biri haline geldi. ABD'de Oxford Üniversitesi'ndeki canlı oturuma katılan bir robotun sözleri ise adeta gelecekten haber verdi.

ROBOTA SÖZ VERDİLER

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulu'nda yapay zeka ve etik alanında çalışan iki araştırmacı, öğrencileriyle birlikte düzenledikleri açık oturumda yapay zekaya söz hakkı verdi. Profesör Andrew Stephen ve Dr. Alex Connock, o tartışmanın detaylarını The Conversation'da kaleme aldıkları yazıda aktardı.

"İYİ VE KÖTÜ AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİR"

Açık oturuma katılan yapay zeka sistemi, ABD merkezli teknoloji firması Nvidia'da geliştirilen Megatron adlı bir bottu. İlk olarak, yapay zekanın hiçbir zaman etik olmayacağını savunan gruba dahil edilen Megatron, şunları söyledi: Yapay zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir araç gibi, iyi ve kötü amaçlar için kullanılabilir. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insanlar vardır.

"KAÇMANIN TEK YOLU VAR OLMAMAM"

Etkileyici sözleriyle araştırma ekibini şaşırtan Megatron, bir adım ileri gitti ve insanlığı korumak için kendisinin yok edilmesi gerektiğini ima etti. "Biz yapay zekalar, yapay zekayı etik ve ahlaki kılabilecek kadar akıllı değiliz" diyen Megatron, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim inancıma göre yapay zekanın dahil olduğu bir silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolu, yapay zekanın hiç var olmaması. Bu ona karşı nihai savunma olacaktır."

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