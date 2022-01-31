(CANLI) Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan CANLI yayın izle!

Kabine toplantısı, bugün yoğun bir dış politika gündemiyle Beştepe'de gerçekleştirildi. Milyonların merakla beklediği toplantıda masaya yatırılan başlıklar; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 90 bin seviyesinde devam eden koronavirüs vaka sayılarını geriletecek adımlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa bir süre önce sona eren toplantıyla ilgili açıklama yapıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum."

"Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler neticesinde ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatını verdik."

"Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz."

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