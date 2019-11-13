Canlı anlatım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de; Trump ile kritik zirve saat 20.00'da
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Canlı anlatım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de; Trump ile kritik zirve saat 20.00'da

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan başkanı ile kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

13.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:01
Canlı anlatım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de; Trump ile kritik zirve saat 20.00'da

Başkanı 'ın daveti üzerine 'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı ile kritik bir toplantı gerçekleştirecek.


Trump ile toplantı saat 20.00'da

Görüşülecek konuların başında Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü, S-400, F-35 bulunuyor.

Erdoğan, iki gün sürecek ziyarette Amerika Diyanet Merkezi'nde ziyareti kapsamında Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek


Trump tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, ABD Başkanı ile saat 20.00'de başa baş bir toplantı gerçekleştirecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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