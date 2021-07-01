Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü
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Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü

İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Haberler | Sağlık

- Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü Çankırı'da, Hint varyantının 61 yaşındaki bir vatandaşta görüldüğünü belirten Vali Abdullah Ayaz, "Hindistan varyantı da ilimizde dün itibariyle görüldü.

- Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü

ÇANKIRI - Çankırı'da, Hint varyantının 61 yaşındaki bir vatandaşta görüldüğünü belirten Vali Abdullah Ayaz, "Hindistan varyantı da ilimizde dün itibariyle görüldü. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Sağlık bakanımız 26 ilde görüldü. İlk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız" dedi.

Çankırı'da kısıtlamaların 1 Temmuz itibari ile sona ermesiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Abdullah Ayaz, kentin korona virüs tablosunu açıkladı.

Vali Ayaz, "Hindistan varyantının da ilimizde dün itibariyle görüldü. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Sağlık bakanımız 26 ilde görüldü dedi. salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ilimize gelmemesi düşünülemezdi ama dün ilk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız. Şu an için durumu iyi ama hepimizin dikkat etmesi gerekmekte aşıların yapılmasını istiyoruz. Hastanemizde 18 hastamız var bunların 13'ü serviste 5'i de yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki tüm hastamız entübe durumda. Vefat sayısı 419 bir süredir sabit kalıyor. 1 haziranda yapmış olduğumuz toplantıda bu sayı 409'du. Yani o günden bugüne 10 vatandaşımızı daha kaybettik. Diğer aylarla karşılaştırdığımızda çok şükür düşük olabilir ama ölümler devam ediyor. serviste yatan hastalarımızın en küçüğü 44 yaşında. Servisteki 13 hastamızın 3'ü 65 yaş altı hastalarımızdan oluşuyor. Yoğun bakımdakilerin de en küçüğü 69 yaşında. Salgın hafiflemiş olsa da etkisini devam ettiriyor. Önümüzde kurban bayramı var. Bayramla ilgili olarak da gerçekten endişe içerisindeyiz. Çünkü ister istemez bir hareket olacak. Vatandaşımız biz bu normalleşme dönemini artık kaçıncı defa yaşıyoruz. Şu anda herkes salgının bittiği kanaatinde genel manada. Dün ilimizde 1938 aşı yaptık. Günlük 4500 aşıyı çok rahat yapabilecek durumdayız ama son 1 haftaya baktığımızda 2 bini geçtiğimiz 2 gün var. Bunun dışında aşılama sayılarımız 2 binin altında seyretmiş durumda. Bundan da hiç memnun değiliz. 4 milyon 224 bin 729 lira salgının başından beri ceza yazmışız. 508 bin 271 lirasını tahsil etmişiz" dedi.

Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü
Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü
Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü
Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel

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Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü - Haberler
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