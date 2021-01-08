Çankırı'da silahlı kavga! Biri köy muhtarı 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada biri köy muhtarı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı kadın, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çerkeş ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan Uğur Yaşa ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine köy muhtarı Ramazan Bozkurt, olayı yatıştırmak üzere bölgeye gitti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada H.A. tüfekle ateş ederek, Uğur Yaşa ve eşi Yemen Yaşa ile köy muhtarı Ramazan Bozkurt'u vurdu. Uğur Yaşa ile köy muhtarı Ramazan Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti, Yemen Yaşa yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın