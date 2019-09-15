15.09.2019 03:34

Çankırı'da depremzedeler geceyi sokakta geçiriyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayarak gün boyu süren depremler nedeniyle evlerine girmeye korkan vatandaşlar, sokaklarda kurulan çadırlarda kalıyor.

Çerkeş ilçesinde sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem oldu. Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, geceyi dışarda geçiren vatandaşları ziyaret etti. Sopacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarsıntıların ara ara devam ettiğini söyledi. AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini söyleyen Sopacı, "Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçiriyorlar" dedi.

Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz."

Sokakta kurduğu çadırda geçeyi geçiren, Ali Osman Yılmaz, "Korktuk çadırdayız. Geceyi burada geçireceğiz. Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor" diye konuştu.

Depremin ardından panikle eden çıktığını aktaran Emrah Özışık, "Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışardayız. Korkuyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız da sokakta bizlerle beraber" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA