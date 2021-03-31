Çankaya'da pazarlar hafta içi kurulacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da yeniden uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının hafta içi kurulacağını açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da yeniden uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının hafta içi kurulacağını açıkladı.

Çankaya Belediyesi hafta sonu pazarlarını hafta içi açacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların sebze meyve ihtiyaçlarını karşıladıkları pazaryerlerini hafta içi açacaklarını duyuran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kısıtlama boyunca vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları için tüm ekiplerle görev başında olacaklarını belirtti. Hafta sonu kurulan Yıldız Pazarı ile Ayrancı ve Ümitköy Organik Pazarı perşembe günü, Ayrancı, Esat, Ümitköy ve Naci Çakır pazarları cuma günü, Balgat pazarı pazartesi, Aşıkpaşa pazarı ise salı günü kurulacak.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız"

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine seferber olacaklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu hafta sonu da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde kurduğumuz Destek Merkezimizde telefon başında ve sahada görevli ekiplerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Halkımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami olarak dikkat etmelerini önemle rica ediyorum. Pazaryerlerimizde zabıta ekiplerimiz maske kontrollerini yapmayı sürdürecek, ihtiyaç duyanlara maske dağıtımı da yapacak" diye konuştu.

"Dayanışmayla atlatacağız"

Salgın hastalıkla mücadelede Çankaya Belediyesi olarak her açıdan vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Başkan Taşedelen, "Pandemi sürecinin başlamasından sonra işini kaybeden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza binlerce gıda ve temizlik malzemesi desteği verdik. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske, kolonya ve dezenfektan desteği veriyoruz. Halkımıza evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz görevimizin başındayız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı