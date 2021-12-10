ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi tamamlanan parka Genco Erkal'ın adını verdi

ANKARA - Çankaya Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesinde yapımı tamamlanan parka tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın adı verildi. Parkın açılışına tiyatro sanatçısı Genco Erkal'da katıldı.

Dikmen, Akpınar Mahallesine Çankaya Belediyesi tarafından inşa edilen ve adını tiyatro oyucusu Genco Erkal'dan alan parkın açılış töreni Genco Erkal'ın da katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, " Bugün bu güzel Genco Erkal Parkı'mızın açılışını birlikte yapıyoruz. Genco Erkal adını Çankaya'da yaşatmak bizim için büyük bir onur. Bu açılışı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yapmak çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Çünkü Genco Erkal hayatını insan hakları mücadelesine, demokrasiye, özgürlüğe vermiş olan bir sanatçı. Çankaya Belediyesi olarak sanatçılarımızı, aydınlarımızı onlar yaşarken onurlandırmayı bir görev biliyoruz" diye konuştu.

Açılışa katılan Genco Erkal ise, "Bu benim için çok mutlu bir gün. Çankaya Belediyesi'nin daha önce de bana ve tiyatromuza gösterdiği yakınlık ve destekten ötürü bir teşekkür borçluyum. Bu arada bir istekte de bulunmak istiyorum. Hep parklardan bahsediliyor, ben Çankaya Belediyesinin adına yakışan güzel bir kültür merkezi ve bir tiyatro salonu da yaptırması için söz istiyorum" diye konuştu. Erkal, Nazım Hikmet'in bir şiirini okuyarak konuşmasını tamamladı.