Çankaya Belediyesi "Kadın Emeği Festivali" düzenledi

Çankaya Belediyesinin kadınlarla ekonomik dayanışma amacıyla düzenlediği Kadın Emeği Festivali, dördüncü kez Başkentlilerle buluştu.

Çankaya Belediyesinin kadınlarla ekonomik dayanışma amacıyla düzenlediği Kadın Emeği Festivali, dördüncü kez Başkentlilerle buluştu.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen festivalde yaklaşık 300 kadın, el emeği ürünlerini açılan stantlarda satışa çıkardı. Festivale çeşitli yaş grubundan çok sayıda kişi katıldı.

Ankaralı birçok müzik grubu ve sanatçı da festivalin açılışında konserler verdi.

Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Asiye Ülkü Karaalioğlu, festivalin salgın sebebiyle geçen yıl yapılamadığını, bu yıl koşullar daha iyi olduğu için festivalin dördüncüsünü yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Karaalioğlu, salgında mesleklerini icra edemeyen 13 farklı müzik grubunun festivalde yer aldığını söyleyerek hem sanatçılara destek olduklarını hem de kadınlara ürünlerini satma fırsatı verdiklerini dile getirdi.

Festivaldeki temel amacın kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ve kadın emeğinin görünür kılınması olduğunu söyleyen Karaalioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Festival öncesinde kadınlara bir anket gönderdik ve katılmak isteyip istemediklerini, neler ürettiklerini ve ekonomik durumlarını sorduk. Bize başvuran tüm kadınlara stant açmaya çalıştık. Bazı kadınlar hobi olarak ürettikleri ürünleri sergilerken bazı kadınlar da ev ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla burada yer aldı. Ankaralıların ve kadınların böyle bir birlikteliğe, bu festivale çok ihtiyacı vardı, biz bu birlikteliği sağlamaya çalıştık."

"Kadınların sosyalleşmesi için fırsat"

Festivale katılan İlayda Öztürk, böyle organizasyonların birçok açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu festival, kadınların iş hayatına katılması, sosyalleşmesi için önemli bir fırsat. Ayrıca müzisyenlerin mesleğini yapmalarına da yardımcı oldu." diye konuştu.

Festival, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel