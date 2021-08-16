Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi
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Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi

İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi Çankaya Belediyesi yaz aylarıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi.

Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi

ANKARA - Çankaya Belediyesi yaz aylarıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi. Asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana yoğun mesai yapan Çankaya Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Pandemi sürecinde belediye gelirlerinin düşmesine rağmen halka hizmet etmeye devam eden Çankaya Belediyesi, program dahilinde ihtiyaç duyulan sokakları asfaltlıyor.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Çankaya'da asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışan Çankaya Belediyesi, kendi işçisiyle ürettiği asfaltı 1 milyon Çankayalının hizmetine sunuyor.

Program dahilinde asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi bu sene belirlediği 150 bin ton asfaltı sokak ve caddelere sermek için yoğun bir çaba gösteriyor. Belediye ekipleri, alt yapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle kazılan sokaklara da çalışma tamamlanınca asfalt atıyor.

Amacımız çankayalıları mutlu görmek

Görevinde ikinci dönemini sürdüren ve ilçenin çehresini değiştirerek yeni yatırımlara imza atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Benim ve çalışma arkadaşlarımın en büyük amacı Çankayalıların mutlu olduğunu görmektir ve bunun için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi
Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi
Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi
Çankaya Belediyesi asfalt çalışmaları hız verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin

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