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Mehmet Bakır, Siirt, Polis

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti Siirt'te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır adlı vatandaşın canı büryan çekince 155 polis hattını arayarak büryan siparişi verdi.

25.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:30
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti

SİİRT - Siirt'te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır adlı vatandaşın canı büryan çekince 155 polis hattını arayarak büryan siparişi verdi. Ekipler de Mehmet amcanın isteğini yerine getirerek büryanı eve teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Afet Evler Mahallesinde yaşayan Mehmet Bakır adlı vatandaş 155 polis hattını arayarak, büryan talebinde bulununca harekete geçen Vefa Destek gurubu vatandaşın ihtiyaçlarını market ve büryan salonundan karşılayarak, konutunda kendisine teslim etti. İsteğinin yerine geldiği için yetkililere teşekkür eden Mehmet Bakı, "Bu hizmeti sunan herkesten Allah razı olsun. Devletin aldığı tedbirlere uyuyoruz, büryan kebabı istedim ve ekipler sağ olsun getirdi" dedi.

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti

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