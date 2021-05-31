Caner Toygar kimdir? Esra Erol Caner Toygar kaç yaşında, nereli?
Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen programda evlenen ve daha sonra boşanma olaylar ile gündeme gelen Caner Toygar kimdir? Caner Toygar kaç yaşında, nereli?
Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen programda evlenen ve daha sonra boşanma olaylar ile gündeme gelen Caner Toygar kimdir? Caner Toygar kaç yaşında, nereli?
CANER TOYGAR KİMDİR?
Bir dönem çok konuşulan Caner Toygar kimdir? Caner Toygar, 1 Ocak 1980 Adana doğumludur. 2013 yılında Esra Erol'un sunduğu evlendirme programına katılan Toygar, Tülin Koca ile evlendi. Olaylı boşanma aşamasından sonra kafasında bardak kırması ile gündeme geldi.
CANER TOYGAR ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında yer aldı.