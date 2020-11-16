Caner Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Caner Karaloğlu şirketi nedir?
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Caner Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Caner Karaloğlu şirketi nedir?

16.11.2020 21:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:35
Caner Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Caner Karaloğlu şirketi nedir?

Bir dönem Tuba Ünsal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Caner Karaloğlu, yeni ayrıntılarla gündeme geliyor. Koronavirüs pandemisi sırasında parti veren isim hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Tuba Ünsal'ın sevgilisi olarak bilinen Caner Karaloğlu, magazin gündeminin araştırılan ismi olmaya başladı. İspanyol model Elisabeth Mas'tan ayrılan ve çocuğunun velayetini isteyen Caner Karaloğlu, eski eşiyle davasına devam ediyor. Peki, Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

CANER KARALOĞLU KİMDİR?

Hukuk Fakültesi mezunu olan Caner Karaloğlu, bir çelik konstrüksiyon firmasının da iş geliştirme alanında hizmet vermektedir. 2017 yılında dünya evine girdiği Elisabeth Mas'tan, kızları Mia'yı daha 3 aylıkken bırakıp Amerika ve Meksika'daki çılgın festivallere katılmasından, sık sık partilere gitmesinden dolayı rahatsız olmaya başlayan Caner Karaloğlu, aldatma olayının gündeme gelmesinin ardından son noktayı koymuş ve boşanma davası açmıştı.

Caner Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Caner Karaloğlu şirketi nedir?

İş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olan İspanyol tasarımcı, model Elisabeth Mas 2014'te İstanbul'a yerleşmişti. Kızları Mia 2016'da doğdu, 2017'de evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Şubat 2018'de ayrıldılar. Boşanma davaları devam ediyor

Caner Karaloğlu, bir dönem Tuba Ünsal ile sevgiliydi.

Caner Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Caner Karaloğlu şirketi nedir?

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