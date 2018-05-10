Caner Erkin ve Şükran Ovalı Çiftinin Kızlarına Verecekleri İsim Türkiye'de Yok
Doğum için gün sayan Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, kızlarına Mihran adını verecek. İslam yazarlarının İndus Nehrine verdiği bir isim olan Mihran, Türkiye'de pek bilinmiyor.
Altı aylık hamile olan Şükran Ovalı ve eşi Caner erkin, Rumelihisarı'nda görüntülendi.
"MİHRAN, ŞÜKRAN UYUMLU OLDU"
Kızına Mihran adını koyacak olan oyuncu, "Pakistan'da İndus Nehri'ne İslam yazarlarının verdiği bir isim. Bazı tarih kitaplarında da güneşin hazinesi olarak geçiyor. Bir de Mihran, Şükran uyumlu oldu" dedi.
"O DUYGUYU TADINCA ANLAYACAĞIM"
Erkin ise, "Kız babalarının şanslı olduğu söylenir" diyen muhabirlere, "Şükran'la olduğum için zaten şanslıyım. O duyguyu tadınca anlayacağım, henüz bilmiyorum" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR (38)
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Gerizekalı bunlar Allah akıl fikir versin ne diyelimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Reis üç demişti. Madem nehir çağrıştıracak teklifim Fırat, Dicle,Asi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mavennehir olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Brunson da fetullah ta idam edilsin milletin parasıyla onların beslenmesini istemiyoruzzzCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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manası anlamı avrma ismin sıkıntı yokm sadece dereyse sıkıntı olmasınCevap Yaz Yayından Kaldır