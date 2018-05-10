Caner Erkin ve Şükran Ovalı Çiftinin Kızlarına Verecekleri İsim Türkiye'de Yok

Altı aylık hamile olan Şükran Ovalı ve eşi Caner erkin, Rumelihisarı'nda görüntülendi.

"MİHRAN, ŞÜKRAN UYUMLU OLDU"

Kızına Mihran adını koyacak olan oyuncu, "Pakistan'da İndus Nehri'ne İslam yazarlarının verdiği bir isim. Bazı tarih kitaplarında da güneşin hazinesi olarak geçiyor. Bir de Mihran, Şükran uyumlu oldu" dedi.

"O DUYGUYU TADINCA ANLAYACAĞIM"

Erkin ise, "Kız babalarının şanslı olduğu söylenir" diyen muhabirlere, "Şükran'la olduğum için zaten şanslıyım. O duyguyu tadınca anlayacağım, henüz bilmiyorum" açıklamasını yaptı.