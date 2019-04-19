Caner Erkin'in Eşi Şükran Ovalı Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti

8 ay önce kızı Mihran'ı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, hastaneden çıkarken objektiflere yakalandı. Ovalı, verdiği kilolarla dikkat çekti.

"30 KİLO ALDIM HİÇ ÖNEMSEMEDİM"

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Mihran Ela'yı dünyaya getiren Ovalı, hamilelik döneminde aldığı kilolardan kurtulduğunu açıkladı. Kısa sürede aldığı 30 kilonun neredeyse tamamını verdiğini dile getiren oyuncu, "Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar" şeklinde konuştu. Şükran Ovalı şu sıralar kendisini kızının gelişimine adadığını açıkladı.