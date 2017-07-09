Caner Erkin, Fenerbahçe'ye Küfürlü Mesajı Beğenince Taraftarlar Çıldırdı

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak önce Inter'e sonra da Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin sosyal medya hesabından dikkatleri çeken bir harekette bulundu.

KÜFÜRLÜ YORUMU BEĞENDİ

İdmandan bir görüntü paylaşan Caner, bir takipçisinin gönderisinin altına Fenerbahçe için yaptığı küfürlü yorumu beğendi. Bu duruma sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Deneyimli oyuncunun bu beğeniyi kısa süre içerinde kaldırması ise beğenmeyi yanlışlıkla yaptığı şeklinde yorumlandı.