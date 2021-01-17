Candaş Tolga Işık kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Sunuculuk yapan ve bazı açık oturum programlarına konuk olan Candaş Tolga Işık vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Candaş Tolga Işık kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Televizyon programlarında yer alan Candaş Tolga Işık'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Candaş Tolga Işık kimdir, nereli, kaç yaşında?

CANDAŞ TOLGA IŞIK KİMDİR?

Candaş Tolga Işık (d. 3 Mayıs 1978, İstanbul), Türk gazeteci, köşe yazarı ve sunucu.

Işık, 3 Mayıs 1978'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. Yurt dışında genetik mühendisliği eğitimi gördü. 2010 yılında sunucu Burcu Kapu ile evlenen Candaş Tolga Işık, 2012 yılında boşanmıştır.

CANDAŞ TOLGA IŞIK KARİYERİ

2002 yılında bir yerel radyo istasyonunda habercilik yapmaya başladı. Ardından Best FM ve RadyoTime'da çeşitli radyo programları hazırlayıp sundu. 2009'da Alem FM'de Güçlü Mete ile birlikte Kripto Odası isimli programı sunmaya başladı.

"Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller" tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın TV Programcısı Ödülü gazeteci Candaş Tolga Işık'a verildi.

2015 yılında 3 ayrı üniversitenin öğrencilerinin oylarıyla "Türkiye'nin en başarılı, genç siyaset yazarı" ödülünü aldı.

Mayıs 2013 yılında köşe yazılarından oluşan İthal Edilmiş Korkular Ülkesi isimli kitabını çıkarttı.

2009'da tv8'de Bunu Konuşalım isimli politik sohbet programını hazırlayıp sunmaya başladı. Ekim 2012'de Kanaltürk'e geçti. 2014 yılında KAFA dergisini kurdu. 2015 yılında FİTBOL dergisini çıkartmaya başladı, yine aynı sene kapanmak üzere olan TARİH dergisini alarak derginin yayın hayatına devam etmesini sağladı.

2006-2020 yılları arasında Posta'da yazarlık yaptı. 21 Nisan 2020 tarihinde gazete yönetimiyle karşılıklı anlaşarak gazeteden ayrıldığını açıkladı. Candaş Tolga Işık şu anda Kafa Radyo'da Güçlü Mete ile Kripto Odası programında gündemi yorumluyor.