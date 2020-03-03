Canavar Kamyonlar Filmi

03.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:57

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın bir yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp (Lucas Till), hurda araba parçalarıyla bir kamyon yapar. Bu esnada civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza; hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığını ortaya çıkarır. Sıradışı bir arkadaş edinmiş olan Tripp de bu sayede, şehirden çıkmanın yolunu bulmuştur. Son teknoloji görsel efektlerle modern bilgisayar efektlerini birleştiren Canavar Kamyonlar, sizi heyecanlandırarak aynı zamanda kalbinize de dokunacak, ailecek izleyebileceğiniz aksiyon yüklü bir macera filmi.

Yönetmen: Chris Wedge

Senaryo: Jonathan Aibel, Glenn Berger, Derek Connolly , Matthew Robinson

Oyuncular: Lucas Till, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe, Thomas Lennon, Barry Pepper, Danny Glover, Frank Whaley, Aliyah O'Brien , Holt McCallany, Chelah Horsdal, Samara Weaving, Jedidiah Goodacre, Chris Gauthier, Chad Willett, Christian Sloan

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Monster Trucks

Yapımcı Firma: Nickelodeon Movies

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 122 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com