Canavar Kamyonlar Filmi
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Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın bir yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp (Lucas Till), hurda araba parçalarıyla bir kamyon yapar. Bu esnada civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza; hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığını ortaya çıkarır. Sıradışı bir arkadaş edinmiş olan Tripp de bu sayede, şehirden çıkmanın yolunu bulmuştur. Son teknoloji görsel efektlerle modern bilgisayar efektlerini birleştiren Canavar Kamyonlar, sizi heyecanlandırarak aynı zamanda kalbinize de dokunacak, ailecek izleyebileceğiniz aksiyon yüklü bir macera filmi.
Yönetmen: Chris Wedge
Senaryo: Jonathan Aibel, Glenn Berger, Derek Connolly , Matthew Robinson
Oyuncular: Lucas Till, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe, Thomas Lennon, Barry Pepper, Danny Glover, Frank Whaley, Aliyah O'Brien , Holt McCallany, Chelah Horsdal, Samara Weaving, Jedidiah Goodacre, Chris Gauthier, Chad Willett, Christian Sloan
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Monster Trucks
Yapımcı Firma: Nickelodeon Movies
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 122 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com