Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı

Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında balıkçıların ağına 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

22.08.2019 10:00
Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında balıkçıların ağına 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.


Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarına sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı tekneleri ağlarını denize bıraktı. Ağlarını toplayan balıkçıların ağına bölgede az rastlanan camgöz cinsi 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçılar ağlarına takılan köpekbalığını görünce şaşkına uğradı.


Balıkçı teknesiyle Babakale Limanı'na çıkarılan köpekbalığına bölgedeki vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar 5 metrelik köpekbalığı ile fotoğraf da çektirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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