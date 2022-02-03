ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz
AA, İlker Özdemir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Balıkçının avlanması Yunan sahil güvenlik botundan balıkçıya tacizde bulunulması Balıkçı İlker Özdemir ile Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tartışması Yunan botunun uzaklaşması İlker Özdemir'in konuşması ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker...
GÖKÇEADA, ÇANAKKALE (AA) - Balıkçının avlanması
Yunan sahil güvenlik botundan balıkçıya tacizde bulunulması
Balıkçı İlker Özdemir ile Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tartışması
Yunan botunun uzaklaşması
İlker Özdemir'in konuşması ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.
Taciz anlarını kaydeden balıkçı İlker Özdemir, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.