ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz - Haberler
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ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz

AA, İlker Özdemir - Güncel
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Balıkçının avlanması Yunan sahil güvenlik botundan balıkçıya tacizde bulunulması Balıkçı İlker Özdemir ile Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tartışması Yunan botunun uzaklaşması İlker Özdemir'in konuşması ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker...

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE (AA) - Balıkçının avlanması

Yunan sahil güvenlik botundan balıkçıya tacizde bulunulması

Balıkçı İlker Özdemir ile Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tartışması

Yunan botunun uzaklaşması

İlker Özdemir'in konuşması ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.

Taciz anlarını kaydeden balıkçı İlker Özdemir, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz

ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz

ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz

AA / İlker Özdemir - Güncel

Sahil Güvenlik, Gökçeada, Yunan, Türk, Güncel, Haber

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