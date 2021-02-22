Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4 yılda 25 bin çipura ve levrek üreterek denizle buluşturuldu
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4 yılda 25 bin çipura ve levrek üreterek denizle buluşturuldu

22.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:41
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4 yılda 25 bin çipura ve levrek üreterek denizle buluşturuldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından, denizlerde balık stoklarının azalmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından, denizlerde balık stoklarının azalmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nde bulunan Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bazı balık çeşitleri yetiştiriliyor.

Merkezde son 4 yılda üretilen yaklaşık 25 bin çipura ve levrek yavrusu denize salındı.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültenin iki önemli misyonunun bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin denizde bilimsel araştırmalar yapmak olduğunu belirten Önal, "Diğer amacımız da aslında denizi karaya getirmek. Bu da Yetiştiricilik Bölümü'müzün misyonlarından biri. Bu ünitemizdeki tesiste 24 saat boyunca deniz suyunu karadaki tesise pompalıyoruz. Üzerinde çalıştığımız deniz canlılarını, her türlü sucul canlıyı tanklarımızda barındırıyoruz." dedi.

Önal, özellikle son yıllarda deniz canlılarının tüketiminin, dolayısıyla canlı çeşitliliğinin arttığını vurguladı.

Başta balık olmak üzere çeşitli yumuşakça türleri ve kabuklu türlerinin yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Önal, "En çok çalıştığımız canlılar arasında balık çeşitleri bakımından çipura ve levrek, diğer deniz canlıları arasından da istiridyeler, karidesler önde geliyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Önal, ayrıca denizlerde balık stoklarının azalması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda tesiste yetiştirdikleri balıkları denizle buluşturduklarını anlatan Önal, "İlk 2 sene yaklaşık 10 bin levrek bıraktık. Son 2 yıldır da tesislerimizde çipura lavrası üretiyoruz. Bu balıkları 3-4 aylık süreçten sonra 1-5 gram ağırlıktayken denize bırakıyoruz. Böylece 4 yılda yaklaşık 25 bin balığı denizle buluşturduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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