Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde 8-28 Kasım tarihleri arasında 51 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alınırken, 47 şüpheli serbest bırakıldı. 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 firari şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 2 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 315 gram bonzai, 190 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 8 gram eroin, 61 adet ecstasy, 7 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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